В Беларуси реализовано 19 инициатив "Один район - один проект" в 2023 году

В 2023 году в рамках программы "Один район - один проект" завершена реализация 19 инициатив, в том числе одна из них введена досрочно, создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест, сообщили в Министерстве экономики. Идет активная модернизация, технологическое обновление предприятий. Затраты на приобретение машин и оборудования к уровню 2022 выросли почти на треть. Темп роста инвестиций в основной капитал - 115 %, региональный лидер - Брестская область.