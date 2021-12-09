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В Беларуси республиканский бюджет на следующий год сохранит социальную направленность
Президент сегодня утвердил основные направления денежно-кредитной политики и прогноз социально-экономического развития.
Так, одна из задач на будущий год - рост реальных доходов населения, он ожидается на уровне 2 %. Особое внимание зарплатам врачей, учителей и социальных работников. Среди приоритетов и ограничение инфляции - в следующем году мы должны иметь однозначную цифру в 6 %.
И валовой внутренний продукт - рост ожидается на 2,9 %.
Утверждены прогнозные параметры - 2022: рост ВВП на 2,9 %, инфляция в пределах 6 %
Минимизировать санкционное влияние и сохранить финансовую стабильность поможет и привлечение инвестиций. Капитал в производства - это новые товары и их конкурентоспособность на рынке. Объемы вложений планируем увеличить на 3,3 %. В приоритете проекты по импортозамещению и переработке местного сырья. Еще один драйвер роста - наращивание экспорта.
В текущем году мы видим, как удается белорусским производителям торговать на внешних рынках. Достаточно успешно. По результатам 9 месяцев сальдо внешнеторговое 2,7 млрд долларов. Мы планируем использовать это экспортное окно возможностей и в следующем году, поэтому темпы роста экспорта запланированы на уровне выше 106 %.
Золотовалютные резервы на конец 2022 года будут не менее 7 млрд долларов. Это с учетом всех выплат по займам. Доходы с расходами сбалансированы, но пока от бюджетного дефицита не уйти, однако он прогнозируется меньшим, чем в нынешнем году. Ставя реальные планы по развитию экономики, в приоритете остается Программа социально-экономического развития на 5 лет.
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