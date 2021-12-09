В Беларуси республиканский бюджет на следующий год сохранит социальную направленность

Президент сегодня утвердил основные направления денежно-кредитной политики и прогноз социально-экономического развития.

Так, одна из задач на будущий год - рост реальных доходов населения, он ожидается на уровне 2 %. Особое внимание зарплатам врачей, учителей и социальных работников. Среди приоритетов и ограничение инфляции - в следующем году мы должны иметь однозначную цифру в 6 %.

И валовой внутренний продукт - рост ожидается на 2,9 %.

Утверждены прогнозные параметры - 2022: рост ВВП на 2,9 %, инфляция в пределах 6 %

Минимизировать санкционное влияние и сохранить финансовую стабильность поможет и привлечение инвестиций. Капитал в производства - это новые товары и их конкурентоспособность на рынке. Объемы вложений планируем увеличить на 3,3 %. В приоритете проекты по импортозамещению и переработке местного сырья. Еще один драйвер роста - наращивание экспорта.

В текущем году мы видим, как удается белорусским производителям торговать на внешних рынках. Достаточно успешно. По результатам 9 месяцев сальдо внешнеторговое 2,7 млрд долларов. Мы планируем использовать это экспортное окно возможностей и в следующем году, поэтому темпы роста экспорта запланированы на уровне выше 106 %. Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси