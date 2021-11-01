В Беларуси снизят административную нагрузку на бизнес. Предложения и подходы по сокращению и упрощению процедур обсуждали на заседании рабочей группы. Сегодня список административных процедур обширный, планируется, что до 2024 года их количество будет снижено примерно на 75 % в каждой сфере экономической деятельности.