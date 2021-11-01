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В Беларуси снизят административную нагрузку на бизнес

В Беларуси снизят административную нагрузку на бизнес. Предложения и подходы по сокращению и упрощению процедур обсуждали на заседании рабочей группы. Сегодня список административных процедур обширный, планируется, что до 2024 года их количество будет снижено примерно на 75 % в каждой сфере экономической деятельности.

Важный этап в снижении административной нагрузки - это цифровизация. До 2024 года большая часть процедур будет переведена на единую электронную площадку.

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