В Беларуси создадут онлайн-систему мониторинга цен

Об этом накануне журналистам рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. По его словам, новинка позволит ведомству получать в режиме онлайн информацию от торговых сетей по динамике цен и продаж. Полученные данные помогут отслеживать позиции, которые заметно влияют на инфляцию. Создание новой онлайн-системы предусмотрено антиинфляционной программой на 2021-2023 годы. Как пояснил замминистра, это даст возможность в большей степени оцифровать процесс мониторинга цен.