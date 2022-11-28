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В Беларуси создан оперативный запас природного газа
К зиме готовы! В Беларуси создан оперативный запас природного газа. Закачка топлива в подземные хранилища завершена, сообщает белорусская "дочка" Газпрома. Запас соответствует плановым показателям, это позволит обеспечить бесперебойные поставки топлива в осенне-зимний период. В том числе и в холода, когда потребление газа значительно возрастает.
Оперативный резерв обеспечивают три белорусских хранилища - Осиповичское, Прибугское и Мозырское. Все они работают на энергобезопасность страны.
В планах компании дальнейшее развитие системы хранилищ. Это позволит нарастить оперативный резерв еще на 40 миллионов тонн газа уже к началу следующего отопительного сезона.
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