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В Беларуси создан оперативный запас природного газа

К зиме готовы! В Беларуси создан оперативный запас природного газа. Закачка топлива в подземные хранилища завершена, сообщает белорусская "дочка" Газпрома. Запас соответствует плановым показателям, это позволит обеспечить бесперебойные поставки топлива в осенне-зимний период. В том числе и в холода, когда потребление газа значительно возрастает.

Оперативный резерв обеспечивают три белорусских хранилища - Осиповичское, Прибугское и Мозырское. Все они работают на энергобезопасность страны.

В планах компании дальнейшее развитие системы хранилищ. Это позволит нарастить оперативный резерв еще на 40 миллионов тонн газа уже к началу следующего отопительного сезона.

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