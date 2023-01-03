В Беларуси создан прочный фундамент продовольственной безопасности - в закромах рекордный урожай

В Беларуси создан прочный фундамент продовольственной безопасности. По итогам прошедшей уборочной кампании в закромах рекордный урожай (это более 10,5 млн т зерна).

Впервые в истории собрали свыше тонны хлебов на человека. Мы загрузили сырьем переработку, обеспечили заготовку кормов и готовы круглый год производить нужное количество продуктов питания для внутреннего рынка и отправлять товары на экспорт.

Таких объемов, как у нас, не производит из соседей Беларуси никто. К примеру, по молоку наша цифра - 840 кг на душу населения - абсолютна не досягаема. В Латвии и Литве - немногим более 500 кг, в Польше - почти 400. В России - 220 кг на человека.

Что касается мяса, то на одного белоруса в год приходится 135 кг. К нашему уровню приблизились лишь поляки - это 131 кг. Остальные не дотягивают и до сотни кг на душу населения.

И как бы ни старались западные санкции, наши позиции достойные в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках магазинов почти 50 стран. А в глобальном рейтинге продовольственной безопасности Беларусь на 36-й строчке среди 113 государств. При этом наши мощности ежегодно прибавляют, и на достигнутом мы не остановимся!