В Беларуси создан стекольный холдинг

Компания получит контроль над пакетами акций Белмедстекла, Гомельстекла, Гродненского стеклозавода и стеклозавода "Неман". За счет объединения активов под одной крышей планируется улучшить финансовое положение предприятий. В цифрах по объемам производства план для нового холдинга на ближайшие 5 лет такой: листового стекла произвести в полтора раза больше, производство ампул увеличить почти в 4 раза, а объем производства стеклянной бутылки нарастить вдвое.