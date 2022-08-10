3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси созданы мобильные группы для мониторинга проведения уборочных работ
В Министерстве сельского хозяйства, в областных комитетах, районных управлениях сельского хозяйства созданы мобильные группы для мониторинга проведения уборочных работ. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.
По его словам, если есть недостатки, они устраняются. "Нехорошо слышать, что где-то есть неполадки. Эта ложка дегтя может нам испортить весь каравай. Принимаются меры. Говорилось о приписках готовности техники и так далее. Мы же видим: если техника не вышла в поле, значит, что-то не то. Но сегодня работает до 94 % тех комбайнов, которые готовы. Это высокий показатель. Делается все для того, чтобы качественно, без потерь убрать нынешний урожай", - заверил замминистра.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов