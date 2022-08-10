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В Беларуси созданы мобильные группы для мониторинга проведения уборочных работ

В Беларуси созданы мобильные группы для мониторинга проведения уборочных работ

В Министерстве сельского хозяйства, в областных комитетах, районных управлениях сельского хозяйства созданы мобильные группы для мониторинга проведения уборочных работ. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

По его словам, если есть недостатки, они устраняются. "Нехорошо слышать, что где-то есть неполадки. Эта ложка дегтя может нам испортить весь каравай. Принимаются меры. Говорилось о приписках готовности техники и так далее. Мы же видим: если техника не вышла в поле, значит, что-то не то. Но сегодня работает до 94 % тех комбайнов, которые готовы. Это высокий показатель. Делается все для того, чтобы качественно, без потерь убрать нынешний урожай", - заверил замминистра.

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