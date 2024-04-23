В Беларуси среднее количество сделок на рынке недвижимости в месяц приближается к 1,5 тыс.

Среднее количество сделок на рынке недвижимости в Беларуси в месяц приближается к полутора тысячам. Жилищный рынок заметно активизировался - уже начиная с I квартала он стал рекордным по количеству проданных квартир за последние годы. Специалисты отмечают, что такая динамика - итог комфортных процентных ставок по кредитам.

В 2023 году средняя цена за квадратный метр составила 1400 долларов и сейчас она сохраняется на этом же уровне. А средняя сумма кредита при покупке жилья - 75 тыс. рублей.