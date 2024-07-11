В Беларуси станут доступны новые виды финансовой помощи бизнесу, узнали когда

На 2 млрд рублей в год увеличена поддержка малого бизнеса. Кроме этого, с 1 октября станут доступны новые виды материальной помощи бизнесу.



Принято соответствующее постановление Совмина. Важной новеллой является предоставление права на получение государственной финансовой поддержки среднему бизнесу. Претендовать могут те компании, кто реализует инвестиционные и бизнес-проекты, предполагающие создание, развитие и расширение производства товаров; реализацию экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; либо направленной на энерго- и ресурсосбережение; а также внедрение новых технологий.