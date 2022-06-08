В Беларуси старт зеленой жатвы

Обеспечить продовольственную безопасность - главная задача для аграриев страны. Они вступили в активную кампанию по заготовке кормов. Старт косовицы, ее еще называют зеленой жатвой. Внимание качеству полевых работ, сохранности урожая в сюжете Андрея Ястребова.

Александр Янушкевич - механизатор со стажем. Да и с техникой на ты. Кормоуборочному комбайну уже пару лет, а выглядит как новенький благодаря уходу. Это важно, когда на кону качество заготовки.







Работаем весь световой день. Убираем озимую рожь. Выходит 200–250, под 300 тонн. Стараемся побыстрее убрать свежие корма. Александр Янушкевич, механизатор ОАО "Быховрайагропромтехснаб"



В этом хозяйстве Быховского района под кормовые культуры отвели почти тысячу гектаров. Поэтому в полях ежедневно до полутора десятков единиц техники: косилки, ворошилки, машины на отвозке скошенной травы.



Сейчас приступили к уборке зеленоукосной ржи, следом люцерны и клевера. Всего заготовить надо 8 тысяч тонн. Сергей Сивчиков, директор ОАО "Быховрайагропромтехснаб"



Инспектируем качество кормов. Пора ли сезон массовой уборки начинать? Все-таки позже обычного в этом году вышли в поля. Специалисты успокаивают - зеленка в самом соку.



Трава называется люцерна. Можно назвать ее молокогонной травой. Она занимает важное место в рационе дойного стада. 24 % содержится белка в данный момент. Александр Атрошенко, первый заместитель председателя Быховского райисполкома



Значит на дорогостоящих комбикормах можно сэкономить, что немаловажно для экономики хозяйств. Кипит работа и в полях Горецкого района.



Свыше 3,5 тысячи гектаров отвели в этом году под корма в хозяйстве "Горы". Объемы немалы, больше прежнего. Поэтому и техника работает круглосуточно.







В помощь и новая косилка белорусского производства. Доверили ее лидеру - за штурвалом этого энергонасыщенного "Беларуса" Олег Матюк. Хвалит лидский комплекс. Ведь заменяет сразу пару машин в поле.



Плюсы косилки, что она скашивает и укладывает в волок. А старая только косит. Олег Матюк, механизатор СЗАО "Горы"



Только успевай собирать и отвозить на корм буренкам, а еще в сенажные траншеи укладывать. К ним выстроилась очередь из техники. Аграрии спешат пока погода. И каждые два часа контроль качества закладки.



Наш сенаж. Он идет уже сразу с консервантом. Здесь двумя "амкодорами", двумя тракторами мы его трамбуем круглосуточно. По осени эта яма будет вскрыта. Кристина Ловейкина, председатель СЗАО "Горы"



Скоро будет готов отправиться на молочные комплексы и так называемый быстрый сенаж. Поля "Овсянки" украсили первые тонны упакованных кормов. Скоро таких экспресс-рулонов будет больше.



До тысячи тонн заготовить. Технология эта хороша тем, что в стрейч-пленке нет доступа кислорода, поэтому проходит процесс вяления. Виктория Недбайло, заместитель директора КСУП "Овсянка И. И. Мельника"



Нам надо убрать где-то 1,5 тысячи гектаров многолетних трав и заготовить 19.900 тонн сенажа, чтобы положить полуторагодичный запас корма. Поэтому используем различные технологии. Виталий Секушенко, директор КСУП "Овсянка И. И. Мельника"

