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В Беларуси старт зеленой жатвы
Обеспечить продовольственную безопасность - главная задача для аграриев страны. Они вступили в активную кампанию по заготовке кормов. Старт косовицы, ее еще называют зеленой жатвой. Внимание качеству полевых работ, сохранности урожая в сюжете Андрея Ястребова.
Александр Янушкевич - механизатор со стажем. Да и с техникой на ты. Кормоуборочному комбайну уже пару лет, а выглядит как новенький благодаря уходу. Это важно, когда на кону качество заготовки.
Работаем весь световой день. Убираем озимую рожь. Выходит 200–250, под 300 тонн. Стараемся побыстрее убрать свежие корма.
В этом хозяйстве Быховского района под кормовые культуры отвели почти тысячу гектаров. Поэтому в полях ежедневно до полутора десятков единиц техники: косилки, ворошилки, машины на отвозке скошенной травы.
Сейчас приступили к уборке зеленоукосной ржи, следом люцерны и клевера. Всего заготовить надо 8 тысяч тонн.
Инспектируем качество кормов. Пора ли сезон массовой уборки начинать? Все-таки позже обычного в этом году вышли в поля. Специалисты успокаивают - зеленка в самом соку.
Трава называется люцерна. Можно назвать ее молокогонной травой. Она занимает важное место в рационе дойного стада. 24 % содержится белка в данный момент.
Значит на дорогостоящих комбикормах можно сэкономить, что немаловажно для экономики хозяйств. Кипит работа и в полях Горецкого района.
Свыше 3,5 тысячи гектаров отвели в этом году под корма в хозяйстве "Горы". Объемы немалы, больше прежнего. Поэтому и техника работает круглосуточно.
В помощь и новая косилка белорусского производства. Доверили ее лидеру - за штурвалом этого энергонасыщенного "Беларуса" Олег Матюк. Хвалит лидский комплекс. Ведь заменяет сразу пару машин в поле.
Плюсы косилки, что она скашивает и укладывает в волок. А старая только косит.
Только успевай собирать и отвозить на корм буренкам, а еще в сенажные траншеи укладывать. К ним выстроилась очередь из техники. Аграрии спешат пока погода. И каждые два часа контроль качества закладки.
Наш сенаж. Он идет уже сразу с консервантом. Здесь двумя "амкодорами", двумя тракторами мы его трамбуем круглосуточно. По осени эта яма будет вскрыта.
Скоро будет готов отправиться на молочные комплексы и так называемый быстрый сенаж. Поля "Овсянки" украсили первые тонны упакованных кормов. Скоро таких экспресс-рулонов будет больше.
До тысячи тонн заготовить. Технология эта хороша тем, что в стрейч-пленке нет доступа кислорода, поэтому проходит процесс вяления.
Нам надо убрать где-то 1,5 тысячи гектаров многолетних трав и заготовить 19.900 тонн сенажа, чтобы положить полуторагодичный запас корма. Поэтому используем различные технологии.
Аграрии рады установившейся погоде. Значит вовремя и косовицу проведем. Да и буренки будут накормлены. Сезон большого молока стартовал.
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