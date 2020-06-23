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В Беларуси стартовал второй укос трав
Современные технологии в помощь аграриям
Сергей Нечай, механизатор КСУП "Матвеевцы":
"Пресс получил 6 лет назад. Управление очень простое в нем. Можно сказать, все делает компьютер, все выставляется, только скорость соблюдать надо. На компьютере в кабине выставляю параметры. Моя задача - ехать ровно".
Плотная полиэтиленовая пленка - лучший консерватор, говорят в хозяйстве. Главное ее не повредить. А потому наматывают в шесть слоев, а для сбора тюков даже придумали специальный щадящий погрузчик.
Заготовка зеленых кормов в пленку, утверждают аграрии, дело выгодное. Хранятся они больше года, все это время не теряют своих питательных качеств. К примеру, если вскрыть такой тюк зимой, буренки получат практически свежескошенную траву.
Качественный корм - залог успеха животноводства
Пользу от качественных кормов уже ощутили местные животноводы. Молоко в хозяйстве получают в основном экстра-класса. В среднем надои от одной буренки больше 20 литров в сутки, да и привесы плюсуют с каждым месяцем.
Татьяна Безносик, главный зоотехник КСУП "Матвеевцы":
"Многое зависит от кормов, почти 50 %. Здесь входят все микро- и макроэлементы для поддержания жизни животного".
В планах хозяйства заготовить за сезон около 17 тысяч тонн зеленого корма. Задачу, уверены аграрии, смогут выполнить уже после второго укоса трав.
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