В Беларуси стартовала косовица - аграрии работают фактически круглосуточно

Наш сенаж. Он идет уже сразу с консервантом. Здесь двумя "амкодорами" - двумя тракторами - мы его трамбуем круглосуточно. По осени эта яма будет вскрыта.

Кристина Ловейкина, председатель СЗАО "Горы"