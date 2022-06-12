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В Беларуси стартовала косовица - аграрии работают фактически круглосуточно

Белорусские аграрии в этом году планируют собрать свыше 9 с половиной миллионов тонн травяных кормов. Косовица в стране уже стартовала. Наличие корма позволит увеличить объемы выпускаемой продукции животноводства и обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия. Погода позволяет аграриям работать фактически круглосуточно. Зеленую массу сразу же закладывают в силосные траншеи или упаковывают в стрейч-пленку, повышая питательность кормов.

Наш сенаж. Он идет уже сразу с консервантом. Здесь двумя "амкодорами" - двумя тракторами - мы его трамбуем круглосуточно. По осени эта яма будет вскрыта.
Кристина Ловейкина, председатель СЗАО "Горы"
Нам надо убрать где-то 1,5 тысячи гектаров многолетних трав. И заготовить 19 900 тонн сенажа, чтобы положить полуторагодичный запас корма. Поэтому используем различные технологии.
Виталий Секушенко, директор КСУП "Овсянка им. И. И. Мельника"

Подключился к заготовке травяного корма и северный регион. Первый укос проведут на 210-ти тысячах гектаров. Аграрии Витебской области планируют заготовить всего за сезон более двух миллионов тонн сенажа и столько же силоса, а также 125 тысяч тонн сена.


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