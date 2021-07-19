В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых

Пока в мире думают, как обеспечить продовольственную безопасность, наши аграрии заявляют: хлеб на белорусских нивах уродил. Сегодня стартовала массовая уборка. Всего обмолотили более 5,5 % площадей с зерновыми. Продолжаются работы и в рапсовых полях. Масличная культура не просто рентабельная - стратегическая для многих хозяйств. Спрос на маслосемена растет ежегодно. Среди последних агротенденций также увеличение посевов озимых и техническая модернизация.



В особенностях жатвы-2021 разбиралась Елена Витко. С песней и в народных костюмах веками белорусы выходили в хлебные поля. С душою каждый колос и зернышко убирали вручную. Так, символично первый сноп сжинают и сейчас. Аутентичный обряд открывает уборочный сезон.



Бороздить океаны золотых полей только в Клецком районе будут около 80 комбайнов. И уже на старте аграрии заявляют: виды на урожай хорошие. Озимый ячмень, например, дал более 50 центнеров с гектара. Рапс удивляет цифрой в 30, которая вдвое больше средних показателей. А это тритикале с соседней нивы. И пусть зреть он будет еще неделю-полторы, по наливным колосьям видно - рекордам быть.







Жатва-2021: ожидаются урожайные рекорды

Личных рекордов в этом сезоне ожидают и в хозяйстве "Прогресс-Вертелишки" Гродненского района. Агрономы уверены: намолотить должны больше, чем в прошлом году. И это притом что тогда собирали почти 90 центнеров с гектара.Проверить технику за считанные минутыи в путь. Механизатор Виктор Жук спешит на встречу с хлебными полями. Работать на жатве - его детская мечта. Более 30 лет управлял погрузчиком, заготавливал корма, а 4 года назад пересел на зерноуборочную технику.

Влаги немного и в этом июле, но колос успел сформироваться. Почва напиталась весной. Сейчас же на ход уборки влияет затянувшаяся жара. Чтобы избежать потерь, южные регионы страны раньше запланированного приступили к уборке хлеба.

В Минской области в основном заняты озимым рапсом. Ставку на эту культуру сделали многие и не прогадали. Стоимость маслосемян на рынке выросла. Богатый урожай рапсовых полей в хозяйстве "Дукора-Агро" собирают сразу три комбайна. Все экипажи семейные. За штурвалом этого корабля, например, супруги. Машину рядом осматривают братья. А здесь знакомство с техникой проводит отец сыну. У 20-летнего Дмитрия Ярошевича дебют.

Добиваться еще больших высот аграриям поможет и модернизация сельскохозяйственного кластера. Взят курс на строительство новых зерносушильных комплексов и хранилищ, обновление хлебоуборочной техники. Только в центральном регионе в этом году закупили 60 новых комбайнов и около 70 тракторов. Оснащены они системой точного земледелия.