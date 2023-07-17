В Беларуси стартовала массовая уборочная кампания

Массовая уборочная кампания в Беларуси уже началась. По стране освоено более 7 % площадей зерновых. Намолочено свыше 0,5 млн тонн хлеба. Основная часть приходится на озимый ячмень, он убран на 90 % площадей.

В регионах на старт уборочной приходятся "Зажинки". По традиции жнеи собирают колоски в первые снопы и дарят их хлеборобам. В Дзержинском районе праздник объединил аграриев восьми хозяйств. "Зажинки" состоялись на одном из полей "Крутогорья-Петковичей". Это сельхозпредприятие - прошлогодний рекордсмен Беларуси по намолотам зерна на одном комбайне "Гомсельмаш".

В этой жатве за право быть лучшим поборются уже пять машин отечественного производства - это флагманские модели. В хозяйстве уже закончили уборку озимого ячменя - урожайность почти вдвое превысила среднюю по стране. Всего же аграрии Крутогорья планируют получить за время жатвы порядка 25 тыс. т зерновых.

Урожайность ячменя составила 69 ц с гектара. Для этого года, я считаю, это хороший результат. Мы обкатали все 15 комбайнов. Решили, что можно сделать два звена по 2-3 комбайна. Будем стремиться если не превысить, то повторить рекорд на белорусском комбайне. Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия "Крутогорье-Петковичи"

"Дзержинский район уже много лет занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве. Наших хлеборобов уговаривать работать не надо. Они уже входят в уборочную с настроением убрать урожай до каждого колоска и каждого зернышка", - рассказал председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко.