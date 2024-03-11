В Беларуси стартовала посевная-2024

Посевная-2024 стартовала. Первыми в поля вышли южане еще в последний день календарной зимы, но даже там холода все-таки взяли свое и на время притормозили сельхозработы. Сейчас же, после больших выходных, можем с уверенностью сказать, что к марафону присоединились абсолютно все области Беларуси.

Что же касается конкретных культур и площадей, под яровые зерновые и зернобобовые планируется отдать почти 1 млн 100 тыс. гектаров. Технические культуры (в том числе яровой рапс, лен-долгунец и сахарная свекла) займут почти 200 тыс. гектаров. Еще 17,5 тыс. - картофель и почти 5 тыс. - овощи.

Что касается озимых культур под урожай нынешнего года (это уже не план, а фактическое распределение площадей), во главе пшеница - ей отдали 643 тыс. гектаров полей. Тритикале займет 343 тыс., ячмень - 275 тыс. и рожь 242 тыс. гектаров.