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В Беларуси стартовала посевная-2024
Посевная-2024 стартовала. Первыми в поля вышли южане еще в последний день календарной зимы, но даже там холода все-таки взяли свое и на время притормозили сельхозработы. Сейчас же, после больших выходных, можем с уверенностью сказать, что к марафону присоединились абсолютно все области Беларуси.
Что же касается конкретных культур и площадей, под яровые зерновые и зернобобовые планируется отдать почти 1 млн 100 тыс. гектаров. Технические культуры (в том числе яровой рапс, лен-долгунец и сахарная свекла) займут почти 200 тыс. гектаров. Еще 17,5 тыс. - картофель и почти 5 тыс. - овощи.
Что касается озимых культур под урожай нынешнего года (это уже не план, а фактическое распределение площадей), во главе пшеница - ей отдали 643 тыс. гектаров полей. Тритикале займет 343 тыс., ячмень - 275 тыс. и рожь 242 тыс. гектаров.
Будут ли меняться эти цифры? Какова ситуация с удобрениями и есть ли в посевной-2024 место эксперименту? На эти вопросы ответил Николай Лешик - начальник профильного управления Минсельхозпрода (см. видео).
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