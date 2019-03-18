В Беларуси стартовала посевная кампания

Правда, пока говорить о массовом севе не приходится. Погода позволяет лишь в южных регионах точечно выходить технике в поля. Порядка 4 тысяч человек окажут помощь аграриям в посевной страде. Как правило, это механизаторы. Подсоблять работникам села будут квалифицированные специалисты промышленных предприятий, студенты старших курсов аграрных вузов и ссузов. Отметим, до 25 марта вся линейка сельхозтехники, которая будет задействована в посевной кампании, должна быть готова.

