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В Беларуси стартовала посевная кампания

Правда, пока говорить о массовом севе не приходится. Погода позволяет лишь в южных регионах точечно выходить технике в поля. Порядка 4 тысяч человек окажут помощь аграриям в посевной страде. Как правило, это механизаторы. Подсоблять работникам села будут квалифицированные специалисты промышленных предприятий, студенты старших курсов аграрных вузов и ссузов. Отметим, до 25 марта вся линейка сельхозтехники, которая будет задействована в посевной кампании, должна быть готова.

Посевная кампания "На контроле Президента".

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