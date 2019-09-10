В Беларуси стартовала уборка кукурузы на зерно

Часть урожая пойдет в продовольствие. Остальное - в семенной фонд. Параллельно продолжается заготовка культуры на силос. Неплохие показатели в этом - у аграриев самого кукурузного района страны - Мозырского. Урожайность там достигает 100 центнеров с гектара. Ну и темпы уборки - на уровне. Правда, на таком фоне отдельные районы заметно отстают. Если так пойдет и дальше - можно потерять и в качестве урожая, и в его количестве. Почему так происходит и что делать, чтобы избежать потерь, разбирались наши корреспонденты.

Аграрии мобилизовали усилия по уборке кукурузы и заготовке семенного фонда

Комбайн 1218 в этой жатве - дебютант. Работает в паре с опытным тысячником - Олегом Рихтиком. Аграрный дуэт с круга собирает по 70 центнеров. Початки попадают в молотильный барабан, поэтому в бункер идут уже очищенные янтарные зерна.

Мозырский район для Гомельской области - самый кукурузный. Эта культура здесь занимает 55 % площадей. В эти дни ее убирают и на зерно, и на силос. Средняя урожайность зеленой массы - 180 центнеров с гектара. И если в Мозырском темпы уборки высокие, то в некоторых других районах скорость стоило бы прибавить.



С каждым днем в растениях все меньше влаги, а с ней и питательных веществ. Стебель, как правило, начинает подсыхать снизу. К примеру, вот эти желтые листья, скорее всего, осыпятся и под нож комбайна уже не попадут.



Идеальный период уборки силоса - ближайшие 3 недели. Если же затянуть - потери станут ощутимые, а погода перейдет на осенний режим и может надолго остановить уборку.

Сохранить кукурузное зерно - задача стратегическая.

Хороший пример в этом - флагманское хозяйство "Заря". Здесь применяют современную технологию - плющение зерна в 60-метровые полиэтиленовые рукава. Их вместимость - 90 тонн. Без потери качества хранить урожай таким образом можно до двух лет. Как результат - экономическая выгода.

Уже сейчас думают аграрии и о заготовке семян. Потребности страны в них на 40 % закрывает кукурузокалибровочный завод в Мозыре. Здесь работают с 8-ю гибридами. Сейчас приемка початков идет в режиме нон-стоп. Работа в 3 смены. У линейки - 60 человек. С начала кукурузной жатвы приняли уже 2 тысячи тонн урожая. 120 часов на сушку, затем - обмолот, лабораторные тесты и колибровка. На создание товарного семечка уходит месяц.





Зерновых с учетом кукурузы по всей стране уже намолотили более 6 с половиной миллионов тонн.