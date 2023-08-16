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В Беларуси ставки по кредитам в июле продолжили снижаться

В Беларуси ставки по кредитам в июле продолжили снижаться - сообщает Нацбанк. Это связано с дальнейшим замедлением годовой инфляции - в прошлом месяце она закрепилась на отметке 2,7 процента. Для физических лиц средняя ставка по новым кредитам в белорусских рублях уменьшилась до 10,45 процента годовых. Для юридических лиц чуть более восьми процентов.

Таким образом, кредиты становятся доступнее для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, что создает благоприятные возможности для роста экономики.

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