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В Беларуси ставки по кредитам в июле продолжили снижаться
В Беларуси ставки по кредитам в июле продолжили снижаться - сообщает Нацбанк. Это связано с дальнейшим замедлением годовой инфляции - в прошлом месяце она закрепилась на отметке 2,7 процента. Для физических лиц средняя ставка по новым кредитам в белорусских рублях уменьшилась до 10,45 процента годовых. Для юридических лиц чуть более восьми процентов.
Таким образом, кредиты становятся доступнее для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, что создает благоприятные возможности для роста экономики.
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