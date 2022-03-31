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В Беларуси цены и ассортимент товаров находятся на постоянном контроле профсоюзов

Потребительский рынок под надзором. Цены и ассортимент продукции на постоянном контроле парламентариев и профсоюзов.

Проверяют крупные городские и маленькие сельские магазины по всей стране. Всего в списке два десятка позиций. Но смотрят и на всю полку, чтобы не допустить ценовых перекосов. Вниманием парламентариев охвачены также аптеки, в списке полсотни наименований медикаментов, которые наиболее востребованы у покупателей.

Контроль на внутреннем рынке усиливает и МАРТ. С начала этого года установлено 263 факта нарушения правил формирования стоимости товаров. Подробности расскажет Алина Лаппо (видео).


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