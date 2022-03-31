В Беларуси цены и ассортимент товаров находятся на постоянном контроле профсоюзов

Проверяют крупные городские и маленькие сельские магазины по всей стране. Всего в списке два десятка позиций. Но смотрят и на всю полку, чтобы не допустить ценовых перекосов. Вниманием парламентариев охвачены также аптеки, в списке полсотни наименований медикаментов, которые наиболее востребованы у покупателей.