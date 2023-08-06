В Беларуси убрали более 40 % площадей зерновых и зернобобовых культур

Более 40 % площадей зерновых и зернобобовых культур убрано в Беларуси. Без кукурузы, гречихи и проса хлеба намолочено 2 млн 765 тыс. тонн. Средняя урожайность по стране - 34 центнера с гектара. Лен вытереблен на 30 тыс. гектаров - это почти 69 % площади.