В Беларуси убрали 97,6 % зерновых (без кукурузы), сообщаетБелТА.

По данным оперативной информации, на утро 3 сентября в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях убраны с 2,122 млн га, что составляет 97,6% от плана. В Брестской области убрано 98,6 % площадей (351,6 тыс. га), в Витебской области - 93,8 % (337,9 тыс. га), Гомельской - 98,7 % (344,5 тыс. га), Гродненской - 98 % (206 тыс. га), Минской - 98,4 % (451,2 тыс. га), Могилевской - 97,9 % (331,1 тыс. га).



Также в Беларуси убрали просо с 4,8 тыс. га, или 40,6% от запланированной площади, намолотили 11,9 тыс. т с урожайностью 24,7 ц/га. Гречиха убрана с 9,15 тыс. га (26,4%), намолочено 12,5 тыс. т при урожайности 13,7 ц/га.



В стране всеми категориями хозяйств намолотили 8,092 млн т зерна. Рапс убрали с 332 тыс. га, что составляет 91,8 % к уборочной площади, намолотили 857,2 тыс. т при средней урожайности 25,8 ц/га. Ярового рапса намолотили 29,4 тыс. т.



Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс.

