В Беларуси убрана пятая часть зерновых культур

Белорусский каравай на 30 июля весит миллион 422 тысячи тонн зерна. С учетом рапса - свыше 2 миллионов тонн. Средняя урожайность по стране - 36 центнеров с гектара.

Больше всего убрано в Брестском регионе - 34 %, намолочено 450 тысяч тонн нового урожая. Чуть позади Гродненская область - без малого 360 тысяч тонн зерна. Регион отмечается самой высокой урожайностью. 335 тысяч тонн хлеба намолочено аграриями столичного региона. Гомельщина по темпам уборки идет вровень с Гродненской областью - обработано 24 % площадей зерна. Активно работают хлеборобы Могилевского и Витебского регионов.