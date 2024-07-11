В Беларуси убрано 79 % озимого ячменя

Беларусь входит в пятерку стран - экспортеров молочной продукции и в топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции. И все это благодаря Президенту - человеку от земли и для людей, забота о которых - приоритет государственной политики страны вот уже 30 лет. Сейчас горячее время у аграриев.

Раньше всех созрел озимый ячмень. Уже убрано 208 тыс. гектаров, это 79% от плана. А в прошлом году было более 48%. Намолочено озимого ячменя 704 тыс. тонн. А урожайность по всей Беларуси составляет 33,8 центнера с гектара. Первых тысячников чествовали в Могилевской области.