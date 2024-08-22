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В Беларуси убрано 97 % зерновых: жатва почти завершена
В Беларуси убрано 97 % зерновых. Жатва почти завершена. Вместе с рапсом планируют собрать 10 млн т зерна.
На сегодня в закромах 7 млн 700 тыс. т нового урожая. В лидерах - Минская область, ее вклад - более 2 млн т. Немного отстают Гродненская и Брестская области. Аграрии Могилевской области намолотили почти 900 тыс. т, 733 - Гомельской, 7 % площадей осталось обработать хлеборобам Витебского региона. Параллельно идет посевная.
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