В Беларуси убрано 97 % зерновых. Жатва почти завершена. Вместе с рапсом планируют собрать 10 млн т зерна.

На сегодня в закромах 7 млн 700 тыс. т нового урожая. В лидерах - Минская область, ее вклад - более 2 млн т. Немного отстают Гродненская и Брестская области. Аграрии Могилевской области намолотили почти 900 тыс. т, 733 - Гомельской, 7 % площадей осталось обработать хлеборобам Витебского региона. Параллельно идет посевная.