В Беларуси убрано более 80% зерновых и зернобобовых культур

По темпам работ лидирует Брестская область: там работы идут на последних гектарах. Всего по стране намолочено почти 6 миллионов 800 тысяч тонн зерна при средней урожайности около 38 центнеров с гектара. Минская область преодолела рубеж в 1,7 миллиона тонн зерна, Брестская и Гродненская - в один миллион тонн.