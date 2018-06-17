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В Беларуси убыточные предприятия обещают поставить на новые рельсы развития

О планах по модернизации промышленной отрасли в интервью нам рассказал профильный министр. Как отметил Виталий Вовк, в ближайшее время промышленную сферу ждет оптимизация и увеличение производительности, в некоторых случаях за счет слияния производств. Конкретные задачи по возобновлению работоспособности предприятий промышленного сектора поставил Президент. Заводы, которым необходима серьезная поддержка и в поиске продукта, и в поиске технологии его изготовления, есть почти в каждом регионе. Конечно, есть и передовые гиганты, за счет кого отрасли удается держаться на плаву.

Например, БелАЗ, у которых серебро по производству карьерных самосвалов, кто в прошлом году принял на работу 900 человек. С другой стороны, скажем, Оршанский инструментальный завод, кто по ряду причин модернизацию проспал, и кому сегодня нужна срочная реанимация.

По оршанскому сценарию, отметил министр, правительство и местная власть работают в Борисовском, Бобруйском, Барановичском и Молодечненском регионах. О модернизации всей отрасли и отдельных предприятий, инновациях и конкуренции… Интервью с министром промышленности смотрите завтра в "Главном эфире".

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