В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям

Создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в аграрную сферу. На это направлен указ, который накануне подписал Президент Александр Лукашенко. Он вносит изменения в уже существующий Указ "О государственной аграрной политике". Это поможет повысить эффективность деятельности неплатежеспособных сельхозорганизаций.

Так, документом предусмотрено упрощение порядка оказания спонсорской помощи хозяйствам с неустойчивым финансовым положением.