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В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям

Создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в аграрную сферу. На это направлен указ, который накануне подписал Президент Александр Лукашенко. Он вносит изменения в уже существующий Указ "О государственной аграрной политике". Это поможет повысить эффективность деятельности неплатежеспособных сельхозорганизаций.
Так, документом предусмотрено упрощение порядка оказания спонсорской помощи хозяйствам с неустойчивым финансовым положением.

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