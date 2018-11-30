В Беларуси упрощают заготовку древесины

Изменения коснутся получения участков под вырубку - это прописано новыми поправками в Лесной кодекс. Сегодня за них голосовали сенаторы.

Уточнения в закон позволят отказаться от процедуры внесения изменений в лесоустроительные проекты - ранее она была обязательной при получении участка для заготовки леса. Теперь решение будет за лесхозом. Новация также поможет гражданам быстрее решить вопрос заготовки дров.