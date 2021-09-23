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В Беларуси упростили отчуждение и покупку пустующей недвижимости на селе
Дом за одну базовую! Принцип, который теперь будет работать в сельской местности. Как широко - покажет время. По крайней мере, законодательно все нюансы такой покупки уже прописаны, а с понедельника закон вступает в силу!
Он упрощает отчуждение и покупку старых и пустующих домов в глубинке. Правила касаются жилья, построенного до 2003 года. Отчуждать его можно будет даже без документов, удостоверяющих на него права. Это удобно, если местная власть знает, что хозяина сыскать шансов уже нет, а земля простаивает. Да и старый дом никак не украшает местную деревню.
Вовлекать в оборот такую недвижимость и земельный участок теперь станет куда проще. База сейчас формируется. Известно, пожалуй, лишь то, что счет идет на тысячи. Какие нюансы прописали в законе - узнаем в профильном госкомитете. Антон Малюта выяснял подробности (видео).
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