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В Беларуси усилена господдержка для медиков и социальных работников, которые трудятся в условиях пандемии
"Ковидные надбавки" теперь не будут включаться в совокупный доход семьи при определении права на предоставление помощи. Это даст возможность большему количеству людей построить, реконструировать или приобрести жилье с господдержкой.
Как заявляют в Минздраве, "ковидные надбавки" выплачиваются в срок и без перебоев. Теперь и еще один вариант поддержки. Все подробности - в комментариях профильных ведомств. (видео)
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