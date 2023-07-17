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В Беларуси усилена защита интересов кредитополучателей. Разбираемся в новом законе
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
Законом внесены изменения в Банковский кодекс Беларуси в целях совершенствования правового регулирования банковских отношений с учетом действующего законодательства, правоприменительной практики и международного опыта. Так, укрепляется статус Национального банка как государственного органа, ответственного за обеспечение финансовой стабильности в банковской и иных регулируемых им сферах, повышается уровень правовой защиты потребителей банковских услуг, исключается чрезмерная финансовая нагрузка на кредитополучателей.
Приняты меры для перехода банков к международным стандартам финансовой отчетности в качестве первоочередных и единственных стандартов при организации ведения бухгалтерского учета и формировании финансовой отчетности.
Законом предусмотрено расширение целей (ориентиров) деятельности Национального банка: помимо поддержания ценовой стабильности, Национальный банк в качестве основной цели деятельности будет обеспечивать финансовую стабильность. В Банковском кодексе также закреплена норма о том, что Национальный банк содействует устойчивому экономическому развитию страны.
"Для повышения уровня правовой защиты потребителей банковских услуг введен запрет на установление в кредитных договорах условий об уплате процентов в повышенном размере в случае невозврата (непогашения) кредитополучателем кредита в срок, ограничены размеры штрафов и неустоек, уплачиваемых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору. Также установлен перечень случаев, при которых банк вправе требовать от кредитополучателя досрочного возврата кредита. К ним отнесены основания, которые объективно создают значительные риски невозврата кредита", - отметили в пресс-службе.
Законом предусмотрено установление квалификационных требований и требований к деловой репутации для должностных лиц, выполняющих ключевые функции в банке. Закрепление данной нормы в Банковском кодексе позволит обеспечить формирование эффективного корпоративного управления в банках.
Закон содержит и иные положения, направленные на повышение эффективности правового регулирования банковских отношений.
Фото: из открытых интернет-источников
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