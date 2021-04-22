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В Беларуси утвердили финансовую программу республиканского бюджета на среднесрочную перспективу
В Беларуси утвердили финансовую программу республиканского бюджета на среднесрочную перспективу - это своего рода ориентир на ближайшие 3 года.
Финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы, темп роста ВВП
- 2021 г. 1,8%
- 2022 г. 2,9%
- 2023 г. 3,8%
Налоговая нагрузка на экономику не выше 26% ОТ ВВП
Финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы
- 2021 г. 5,5%
- 2022 г. 4,8%
- 2023 г. 4,5%
Что касается роста потребительских цен, в среднем за год предусмотрено их увеличение на 5,5% в 2021. И согласно программе, ожидается, что цифра будет снижать до 4,5% к концу 2023.
Финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы в 2021 г:
- Здравоохранение - Br1,668 млрд
- Образование - Br1,291 млрд
- Соцполитика - более Br2 млрд
Социальная ориентированность расходов сохраняется. В этом году только на здравоохранение направят свыше полутора миллиардов рублей, на образование более 1 млрд, на социальную политику - 2 млрд.
Объем промышленного производства:
- Январь - март 2021 года Br33,8 млрд (стрелка вверх 9,2%)
Объем реализации промышленной продукции:
Январь - апрель 2021 года (стрелка вверх) 20%
Январь - июнь 2021 года (стрелка вверх) 30%
Свой вклад в экономику вносит промышленность, которая постепенно оживает после пандемийного спада. Белорусское промпроизводство в 1 квартале выросло на 9%. Главное в этих цифрах - растет объем и реализации. Иными словами, на склад не работаем. Запасы по апрелю, по словам замминистра промышленности, ожидают на уровне месячной нормы. Экспорт по итогам 4 месяцев планирует прирасти на 20%. Дальше - больше.
Промышленное производство в первом квартале увеличилось на 9,2%
Замминистра заверил, что на склад предприятия не работают. Запасы по апрелю ожидают на уровне среднемесячной нормы.
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