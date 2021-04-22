В Беларуси утвердили финансовую программу республиканского бюджета на среднесрочную перспективу - это своего рода ориентир на ближайшие 3 года.

Финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы, темп роста ВВП



2021 г. 1,8%

2022 г. 2,9%

2023 г. 3,8%

Налоговая нагрузка на экономику не выше 26% ОТ ВВП

Финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы

2021 г. 5,5%

2022 г. 4,8%

2023 г. 4,5%



Что касается роста потребительских цен, в среднем за год предусмотрено их увеличение на 5,5% в 2021. И согласно программе, ожидается, что цифра будет снижать до 4,5% к концу 2023.

Финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы в 2021 г:



Здравоохранение - Br1,668 млрд

Образование - Br1,291 млрд

Соцполитика - более Br2 млрд

Социальная ориентированность расходов сохраняется. В этом году только на здравоохранение направят свыше полутора миллиардов рублей, на образование более 1 млрд, на социальную политику - 2 млрд.

Объем промышленного производства:



Январь - март 2021 года Br33,8 млрд (стрелка вверх 9,2%)

Объем реализации промышленной продукции:

Январь - апрель 2021 года (стрелка вверх) 20%

Январь - июнь 2021 года (стрелка вверх) 30%

Свой вклад в экономику вносит промышленность, которая постепенно оживает после пандемийного спада. Белорусское промпроизводство в 1 квартале выросло на 9%. Главное в этих цифрах - растет объем и реализации. Иными словами, на склад не работаем. Запасы по апрелю, по словам замминистра промышленности, ожидают на уровне месячной нормы. Экспорт по итогам 4 месяцев планирует прирасти на 20%. Дальше - больше.

Промышленное производство в первом квартале увеличилось на 9,2%