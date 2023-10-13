В Беларуси увеличат бюджет прожиточного минимума. Он вырастет на 8 % с февраля будущего года. Это обусловлено изменением базового набора продуктов, который учитывается при расчете бюджета. Теперь продуктовый набор будет составлен так, чтобы население смогло увеличить потребление наиболее ценных продуктов (круп, овощей, фруктов и соков, белковых продуктов). Пересмотр повлияет на рост многих социальных выплат (они напрямую зависят от текущего значения бюджета прожиточного минимума). Новшества затронут более полутора миллионов получателей таких выплат. Среди них - студенты, пенсионеры, семьи с детьми и другие категории.