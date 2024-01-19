В Беларуси уже созрели, чтобы делать по максимуму белорусский автомобиль - Лукашенко на "БЕЛДЖИ"

В Беларуси уже созрели, чтобы делать по максимуму белорусский автомобиль. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками СЗАО "БЕЛДЖИ", сообщает БЕЛТА .



"Предприятие состоялось. Не будем себя перехваливать. Большой путь нам еще надо пройти (в вопросе локализации производства. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.



"Дальше - только вперед!" - подчеркнул белорусский лидер. Одна из главных мировых тенденций сейчас - производство автомобилей на чистой электрической энергии. В Беларуси, отметил Президент, также определились, что нужно идти этим путем, развивая существующее производство.



"Цель моего приезда - перспектива", - сказал Александр Лукашенко