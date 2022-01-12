В Беларуси в 2022 году ожидается активность сделок на рынке недвижимости

Чего хочет покупатель недвижимости? Эксперты утверждают, 2022 год сохранит тенденции 2021-го в части повышенного спроса на молодое жилье и снижение стоимости на квартиры старше 2000 года. Не мало будет предложений по готовому жилью с ремонтом в новых многоэтажках. Это заберет на себя большую долю покупателей, а собственники тех же хрущевок должны будут побороться за клиента - и скорее всего ценой.