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В Беларуси в 2022 году ожидается активность сделок на рынке недвижимости
Чего хочет покупатель недвижимости? Эксперты утверждают, 2022 год сохранит тенденции 2021-го в части повышенного спроса на молодое жилье и снижение стоимости на квартиры старше 2000 года. Не мало будет предложений по готовому жилью с ремонтом в новых многоэтажках. Это заберет на себя большую долю покупателей, а собственники тех же хрущевок должны будут побороться за клиента - и скорее всего ценой.
Так покупать квартиру сейчас или чуть позже? Что будет с ценами и кредитами? Сколько сделок в месяц заключают по вторичке? Об этом спросим у эксперта рынка недвижимости. Гость - директор консультационной строительной компании, член Ассоциации застройщиков объектов жилищной недвижимости Вадим Тачкин (видео).
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