В Беларуси в 2022 году в числе драйверов роста экономики останутся промышленность и IT-сектор. По прогнозам экспертов, в 2022 году ожидается рост ВВП на 2,9 %. На основной параметр национальной экономики будут влиять следующие факторы: санкционное давление и борьба с ним; коронавирус и его новые штаммы; экспорт и сохранение темпов внешней торговли, экономия ресурсов и отказ от необязательных расходов, а также внутренняя мобилизация в стране.