В Беларуси в 2023 году планируют ввести квоты по трудоустройству инвалидов

Международная организация труда представила отчет о занятости во всем мире: согласно документу, COVID-19 продолжает сильно сказываться на рабочих местах. МОТ предупреждает, что на восстановление уровня занятости могут уйти годы. Ранее организация считала, что мировой рынок труда сумеет оправиться после пандемии уже в нынешнем году. По последним оценкам, в 2022-м в мире будет на 52 миллиона рабочих мест меньше, чем в последнем квартале 2019-го, перед началом пандемии.

В Беларуси рынок труда стабилен. По оценке МОТ безработица не выше 4 процентов. К тому же уже в следующем году появятся квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Это прописано в Законе "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Но все это будущее. Как сегодня людям с инвалидностью приходится на рынке труда? Репортаж Алины Лаппо (видео).