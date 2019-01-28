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В Беларуси в этом году может появиться еще одна криптовалютная биржа

О планах на ее создание накануне в "Главном эфире" рассказал председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич. Такой шаг является частью генерального курса крупнейшего банка страны на цифровизацию, высокую технологичность и перспективные решения.

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