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В Беларуси в этом году планируют построить 135 тыс. кв. м. арендного жилья
В Беларуси в этом году планируют построить 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Больше всего арендных домов появится в Минской области и столице. Следом по объему строительства арендных метров (в плане на 2020-й) идет Брестская, затем Гомельская, Гродненская и Могилевская области. Витебская область на последнем месте по объему ввода арендного жилья в этом году. Стоит отметить, плата за пользование таким жильем собирается на соответствующих счетах и направляется на строительство новых арендных домов.
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