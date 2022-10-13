В Беларуси в ночь на 14 октября могут произойти сбои в работе банковских карт

В Беларуси в ночь с 13 на 14 октября карты некоторых банков могут работать со сбоями. Об этом сообщилБанковскийпроцессинговыйцентр.

14 октября с03:20 до 6:30 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра. Это необходимо для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.

В данный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктоввыдачи наличных, устройствсамообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.