В Беларуси в самом разгаре осенняя посевная кампания озимых культур

Разработки наших ученых активно используют аграрии. Сейчас в стране в разгаре посевная. Половина пути пройдена. Всего планируется посеять зерновые на площади в почти полтора миллиона гектаров. Ставка на озимые культуры не случайна - они успешнее переносят морозы. Так, в хозяйстве "АСБ-Агро Тетерино" Круглянского района в день засевают до 80 га пашни, работая фактически круглосуточно. На усиленный режим работы в поле переведены многие хозяйства региона.