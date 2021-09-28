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В Беларуси в самом разгаре осенняя посевная кампания озимых культур

Разработки наших ученых активно используют аграрии. Сейчас в стране в разгаре посевная. Половина пути пройдена. Всего планируется посеять зерновые на площади в почти полтора миллиона гектаров. Ставка на озимые культуры не случайна - они успешнее переносят морозы. Так, в хозяйстве "АСБ-Агро Тетерино" Круглянского района в день засевают до 80 га пашни, работая фактически круглосуточно. На усиленный режим работы в поле переведены многие хозяйства региона.

Поставлена задача об увеличении площадей под сев озимых зерновых культур, особенно озимого ячменя, на 12 %. По некоторым районам немного больше. Посеяно почти 50 % - 103 тысячи га из 210. Задача стоит в ближайшую неделю, максимум 10 дней, засеять оставшиеся площади.
Анатолий Уласевич, первый зампредседателя Могилевского облисполкома

Хозяйства региона полностью обеспечены удобрениями, в том числе калийными под посев озимых.

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