3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси в самом разгаре осенняя посевная кампания озимых культур
Разработки наших ученых активно используют аграрии. Сейчас в стране в разгаре посевная. Половина пути пройдена. Всего планируется посеять зерновые на площади в почти полтора миллиона гектаров. Ставка на озимые культуры не случайна - они успешнее переносят морозы. Так, в хозяйстве "АСБ-Агро Тетерино" Круглянского района в день засевают до 80 га пашни, работая фактически круглосуточно. На усиленный режим работы в поле переведены многие хозяйства региона.
Поставлена задача об увеличении площадей под сев озимых зерновых культур, особенно озимого ячменя, на 12 %. По некоторым районам немного больше. Посеяно почти 50 % - 103 тысячи га из 210. Задача стоит в ближайшую неделю, максимум 10 дней, засеять оставшиеся площади.
Хозяйства региона полностью обеспечены удобрениями, в том числе калийными под посев озимых.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов