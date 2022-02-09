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В Беларуси возможен незначительный рост цен на стальной прокат

Тем временем незначительный рост цен возможен на стальной прокат. Это мнение аналитиков Белорусской универсальной товарной биржи. Этому будут способствовать как тенденции на внутреннем рынке, так и общемировые тренды. Так, с одной стороны увеличится спрос у наших промышленных предприятий и строительных организаций, с другой - в мире заметное подорожание энергоносителей и сокращение объемов производства. Возобновление роста цен на металл ожидается ближе к марту. Но некоторые российские дистрибьюторы уже сейчас корректируют свои прейскуранты.

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