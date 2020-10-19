В Беларуси возобновилось льготное кредитование жилья по указу № 240. Речь идет о домах, которые будут введены в эксплуатацию в этом году. Будущие владельцы уже могут подавать заявление на субсидирование. Условия кредитования сохраняются прежними: ставка рефинансирования, увеличенная на 3 % (cейчас это около 11 %). Кредитование возобновили с учетом социальной значимости госпрограммы и для успешного завершения строительства многоэтажек в текущем году.