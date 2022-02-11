В Беларуси возрос Индекс экономических настроений организаций реального сектора

В Беларуси в январе вырос индекс экономических настроений организаций реального сектора. Об этом заявляют в Нацбанке и отмечают, что росту показателя не помешало традиционное для начала года сезонное замедление экономической активности. Так, индекс увеличился почти до 4 процентов, превысив свое среднее значение с 2005 года. Такой результат достигнут за счет постепенного восстановления спроса на внутреннем и внешнем рынке, а также снижения запасов. Значительный вклад в положительную динамику индекса внесла промышленность.