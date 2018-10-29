Вступил в силу обновленный Банковский кодекс. Изменение ставок по вкладам и кредитам теперь только по соглашению сторон

По новым правилам, финансовые учреждения теперь не могут в одностороннем порядке корректировать процентную ставку по вкладам и кредитам в худшую сторону для потребителя. Изменение ставок возможно только по соглашению сторон. Также досрочное погашение потребительских кредитов будет проходить без взимания неустоек и штрафов.