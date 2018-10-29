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Вступил в силу обновленный Банковский кодекс. Изменение ставок по вкладам и кредитам теперь только по соглашению сторон

По новым правилам, финансовые учреждения теперь не могут в одностороннем порядке корректировать процентную ставку по вкладам и кредитам в худшую сторону для потребителя. Изменение ставок возможно только по соглашению сторон. Также досрочное погашение потребительских кредитов будет проходить без взимания неустоек и штрафов.

Изменения коснулись и дополнительных услуг. Информация об условиях кредитования стала бесплатной. С пометкой "безвозмездно" также открытие банковского счета, на который зачислят заем. Бесплатным стало и рассмотрение заявления на кредит.

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