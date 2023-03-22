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В Беларуси вступил в силу указ о распоряжении имуществом. Что изменилось

22 марта вступил в силу указ о распоряжении имуществом. Главная новация - усиление роли местных органов власти в решении вопросов распоряжения госимуществом.

В то же время в указ заложили определенные сдержки и противовесы, чтобы на первый план не выходили интересы того или иного госоргана. Главный лейтмотив всех изменений - оперативность и эффективность использования госактивов.

Указ будет способствовать повышению эффективности распоряжения имуществом, сокращению количества неиспользуемых объектов, а также увеличению инвестиционной активности населения и бизнеса, особенно в сельской местности.

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