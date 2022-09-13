В Беларуси вводится лицензирование импорта древесных плит из стран ЕС

В Беларуси вводитсялицензирование импорта ДСП и ДВП из стран Евросоюза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №599 от 9 сентября 2022 года, сообщили БелТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Лицензирование импорта древесных плит вводится с целью поддержки белорусских производителей и увеличения выпуска импортозамещающей продукции. По мнению концерна, применение процедуры лицензирования при импорте зарубежных аналогов поможет отечественным производителям еще больше увеличить свое присутствие в оптовых поставках древесных плит на внутренний рынок, а также позволит без оглядки на иностранных конкурентов планировать расширение ассортиментного ряда выпускаемой продукции со скорейшим выходом на поставки потребителям (как в стране, так и в ЕАЭС)", - пояснили в пресс-службе.

Согласно постановлению импорт в Беларусь этих товаров, происходящих из стран Европейского союза, для внутреннего потребления осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Для согласования выдачи лицензии заинтересованное лицо обращается в концерн "Беллесбумпром" с представлением следующих документов: письмо в произвольной форме с обоснованной просьбой согласовать выдачу лицензии, заявление в двух экземплярах, оформленное в соответствии с правилами, а также документ о происхождении товара. В случае подачи заявления о выдаче лицензии представителем заинтересованного лица требуется документ, удостоверяющий право на представление интересов. Концерн будет согласовывать выдачу лицензии бесплатно в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов.