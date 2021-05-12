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В Беларуси вводится маркировка молочной продукции
В Беларуси и во всех странах Евразийского экономического союза маркировка молочной продукции станет обязательной с 1 июня. С этой даты нужно наносить штрих-код на каждую упаковку сыра и мороженого. С помощью маркировки можно отследить жизненный цикл товара - от производства до его продажи. Присваивается уникальный код, который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: производитель, наименование, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепочке.
С 1 сентября маркировке подлежат сгущенка, сливки, кисломолочная продукция, сыворотка, безалкогольные напитки, содержащие молочный жир, сроком хранения более 40 суток.
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