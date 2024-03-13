В Беларуси вводят ограничения по налогообложению для компаний из недружественных стран

Правительство Беларуси в ответ на западные санкции вводит ограничения в сфере налогообложения для организаций из недружественных стран. Это предусмотрено постановлением Совмина № 164 от 7 марта 2024 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года устанавливается ставка налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство, в размере 25 % по дивидендам и приравненным к ним доходам. На данный момент ставка этого налога - 15 %.

Также в постановлении идет речь о приостановлении по 31 декабря 2026 года включительно исполнение положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения. При этом срок применения ответной меры может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее применения, либо по предложению Министерства по налогам и сборам.

Министерству иностранных дел поручено направить участникам международных соглашений уведомления о приостановлении исполнения их отдельных положений, а Министерству финансов совместно с Министерством по налогам и сборам и иными заинтересованными - проработать вопрос о целесообразности изменения ставок налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц, налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство, по дивидендам и приравненным к ним доходам.

Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: приостановление исполнения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения - в первый день месяца, наступающего по истечении двух месяцев с даты официального опубликования настоящего постановления; иные положения - после официального опубликования.